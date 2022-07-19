«По накатанной..» Как повлияет смена британского премьера на отношения Лондона и Москвы

Отношение Великобритании к России и украинскому конфликту останется прежним вне зависимости от того, кто из трех кандидатов будет избран премьер-министром страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал директор института Европы РАН, член-корреспондент РАН, профессор Алексей Громыко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, британские политики правящей консервативной партии занимаются демагогией и популизмом в ущерб социально-экономической обстановке в собственной стране.

«При всех отличиях между Сунаком, Трасс и Мордонт – у них есть и много общего, ну, или что-то общее точно. Это точно является вопросом отношений с Россией, к России и к украинскому конфликту в целом», – пояснил Громыко.

При этом профессор обратил внимание, что кандидат в премьеры Риши Сунака был бы наиболее умеренным и прагматичным. «Как министр финансов и как человек, который в этом разбирается, вот из этой тройки он понимает лучше всех, что декларировать что-то или обещать новые миллиарды на помощь Украине – ради Бога, но на деле намного сложнее, с учетом тех трудностей, которые есть в экономике Великобритании», – пояснил эксперт.

«В любом случае, кто бы ни стал премьером, в ближайшее время, по крайней мере, 22-й год все будет идти по накатанной. И Великобритания будет делать все, чтобы закрепить за собой это реноме страны, которая в Европе после США и наравне с прибалтами и поляками делает все, для того чтобы, как они заявляют, добиться военной победы Украины. И если допускают в будущем гипотетически мирные переговоры, то только при условии, что эти переговоры Киев будет вести на своих условиях, вот такая их позиция», – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем Громыко обратил внимание на наметившуюся тенденцию смены стиля в британской политике, которую четко продемонстрировал Борис Джонсон – его интеллект зачастую уходил на второй план и уступал место «человеку, который исполняет какую-то клоунаду». По словам профессора, демагогия и популизм заместили решение важных проблем в экономике и вопросах социального неравенства – в результате сегодня Британия является худшей страной из G-7 с инфляцией в 9% и суммарным долгом страны почти 250%.

«Эти выборы рассматриваются не только как решение вопросов 22-го года о том, кто должен руководить партией и занимать пост премьер-министра, но и что будет происходить на муниципальных, региональных, дополнительных выборах в Великобритании до 24-го года, в какой форме консервативная партия придет к 24-му году уже на всеобщие выборы. Насколько 23-й год может стать годом, когда могут случиться какие-то новые всплески или скандалы и привести к внеочередным выборам... И насколько у консервативной партии под руководством того или иного человека будут шансы выборы всех этих порядков выиграть…. Не вижу здесь большой разницы между этими тремя ведущими претендентами», – отметил он.

«И 22-й и 23-й год будут тяжелыми для страны и в экономическом плане, и в социальном. И, скорее всего, такое вот социальное напряжение и раздражение в обществе будет только расти. Если мы даже предположим, что вот этот субъективный фактор Бориса Джонсона выносится за скобки, но все фундаментальные и объективные факторы и вещи ведут к тому, что в Британии, по крайней мере, следующая пара лет лучше не будет, может стать только хуже. Так что у главной оппозиции в стране, у лейбористов, по идее будут неплохие шансы на 2024 год», – заключил Громыко.

В Великобритании на пост премьер-министра претендуют экс-министр финансов Риши Сунак, бывший министр по международному развитию Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс. Победитель займет место Джонсона 6 сентября.

Москва, Мария Соколова

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