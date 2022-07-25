«ЦБ и правительство идут на поводу»: возврат бюджетного правила создаст риски для экономики

Возврат бюджетного правила создаст риск повторной заморозки российских активов в иностранной валюте. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

Экономист обратил внимание, что в условиях дефляции последних недель и тяжелой ситуации в экономике ЦБ понизил ставку «более жестко», чем прогнозировали эксперты.

«Ожидалось 100 базисных пунктов, а получили 150. Это признак двух вещей. Первое, у нас несколько недель была дефляция и впереди август-сентябрь, когда урожай и цены на плодоовощную продукцию традиционно падают. И второе, дела в экономике плохо идут. По всей видимости, такое решение было пролоббировано на уровне правительства… Центробанк по закону не отвечает в стране за экономический рост, только за цены. Но правительство, видимо, понимает, что особо способов нет простимулировать экономику, кроме как дешевыми кредитами», – пояснил он.

При этом Вязовский отметил, что инструменты Центробанка не способны оказать существенное влияние на рубль, так как причины инфляции не связаны с денежным обращением.

«У ЦБ особо нет способов влиять на курс рубля, который сильно переукрепился, и который нужно ослабить. А ставка влияет на курс рубля только на одну треть. У нас немонетарная инфляция. Эта ситуация не очень управляется на уровне Центробанка. Да, они снижают ставку, увеличивают предложение рублей, количество рублей в экономике увеличивается, и они должны дешеветь по сути. А происходит ровно наоборот – к каждому налоговому периоду у нас рубль сильно укрепляется», – констатировал эксперт.

«Они хотят, чтобы он упал, для этого понизили ставку. Но он наоборот укрепляется, потому что все продают доллары и евро, которые стали токсичными. Госкорпорации, госбанки со своих счетов продают, а в налоговый период, когда они обязаны получить рубли, чтобы заплатить налоги, это переукрепление происходит, еще больше», – отметил Вязовский.

В этой связи экономист отметил, что желание решить проблему с помощью возращения бюджетного правила с заменой долларов и евро на валюты дружественных стран кроме импорта инфляции грозит очередным арестом золотовалютных резервов РФ.

«Проблема в том, что нефтегазовые доходы у нас все равно в долларах и евро, у нас торговля в них идет до сих пор. И чтобы стерилизовать эту массу, сначала нужно купить доллары и евро, то есть должен быть действующий счет и коррсчет в Федеральной резервной системе США и Европейском Центробанке. Только после этого можно доллары и евро переложить в юани, золото или еще во что-то. Вот это самый слабый пункт, который существует сейчас у бюджетного правила. Что они с ним делать собираются, я не представляю. Нет ответа на этот вопрос, как они сделают так, чтобы доллары и евро не были арестованы, когда они будут изначально скуплены с рынка», – подчеркнул он.

«Экономика не бывает какой-то однофакторнойя. Это много факторов, которые могут действовать вразнобой, а в какие-то моменты, они могут действовать одновременно. Вот то, что мы сейчас наблюдаем – у ЦБ есть еще запас снижения ставки в район 6-7%. Скорей всего к концу года они догонят этот уровень, может даже до 5%, не исключаю. Это еще делается потому, что очень сильное лобби застройщиков. Они сейчас очень сильно лоббируют дешевую ипотеку. Они правительству говорят – «мы дешевой ипотекой простимулируем ВВП, увеличим стройку, и продажи». А что такое стройка? Это мультипликативный эффект, когда вы покупаете сталь, которая очень плохо себя сейчас чувствует, для каких-то металлоконструкций. То есть мультипликация идет. Тут есть какая-то логика, но она еще одновременно заключается в том, что эти товарищи хотят дальше зарабатывать такие же сверхприбыли, которые они зарабатывали до этого. И ЦБ, и правительство идут у них на поводу», – заключил Вязовский.

Ранее сообщалось, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о поддержке решения правительства возобновить бюджетное правило в модифицированном виде.

22 июля Банк России снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов – с 9,5% до 8% годовых. Причинами для пересмотра показателя ЦБ назвал продолжающее снижение инфляции, заметное уменьшение инфляционного ожидания населения и бизнеса и более медленное снижение деловой активности, чем регулятор ожидал в июне.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»