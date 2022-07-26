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Вторник, 26 июля 2022, 12:26 мск

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Заодно приторговывали наркотиками: фальшивомонетчики оборудовали в Люберцах подпольную типографию

Правоохранители выявили в Люберцах преступную группу, занимавшуюся изготовлением фальшивых денег. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов на Октябрьском проспекте в городе Люберцы покупательница расплатилась купюрой номиналом две тысячи рублей с признаками подделки. Банкнота была изъята и направлена на исследование, которое подтвердило, что это фальшивка», – сообщила Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали четверых подозреваемых – женщину и троих мужчин. Установлено, что они входили в группу, двое участников которой ранее уже были задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

«По имеющейся информации, злоумышленники приобрели краску, специальную пленку и изготовили фальшивые банкноты номиналом две тысячи рублей. Затем в теневом сегменте сети интернет они разместили объявления о продаже подделок и сбывали их в Московском регионе через тайники-закладки по цене ниже номинала», – отметила официальный представитель МВД.

В ходе обысков по местам проживания фигурантов и в принадлежащем одному из них гаражном боксе обнаружили образцы фальшивых купюр, контейнеры с красящим веществом, специальные фольгированные ленты и четыре принтера.

Трем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине – запрет определенных действий.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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