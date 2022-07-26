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Вторник, 26 июля 2022, 12:26 мск

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«Примкнули и финансировали»: в Подмосковье будут судить участников террористической ячейки

Суд в Подмосковье рассмотрит уголовное дело двух местных жителей, обвиняемых в участии в деятельности террористической организации и в финансировании терроризма. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следствием установлено, что с июля 2016 по 2019 год обвиняемые, находясь на территории Дмитровского городского округа, по собственной инициативе вступили в террористическую организацию и возложили на себя функции её рядовых участников. Кроме этого, одним из обвиняемых совершено финансирование терроризма с целью подготовки террористического акта на территории Ростовской области, который удалось предотвратить спецслужбам в 2018 году», – говорится в сообщении ведомства.

О противоправной деятельности фигурантов стало известно оперативным сотрудникам ФСБ, после чего мужчины были задержаны.

В следуправлении отметили, что в рамках расследования уголовного дела было проведено более 20 допросов, осуществлены осмотры места происшествия. В помещениях по месту жительства обвиняемых проведены обыски, изъяты мобильные телефоны, изучена детализация телефонных переговоров обвиняемых, а также получена информация о движении денежных средств по их банковским счетам. Получены заключения психолого-психиатрических экспертиз.

«Собранные следователем по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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