«Блокировать без суда»: в Госдуме придумали, как бороться с призывами к финансированию противников России

Возможность внесудебной блокировки публикаций, призывающих к сбору средств для финансирования противников России в условиях военных действий, предложил внести в законодательство председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Как сообщается в Telegram-канале думского комитета, новшество может быть включено в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Любые попытки призывов и предложений по сбору средств и финансированию противника в условиях специальной военной операции должны оперативно пресекаться. Нами зафиксированы случаи, когда различными организациями или частными лицами объявляется сбор средств, которые в конечном итоге могут идти на содержание украинских боевиков и неонацистов. Это недопустимо, и здесь должен работать механизм, аналогичный тому, что действует уже при попытках финансирования терроризма», – заявил глава комитета.

По словам Пискарева, законопроект уже поддержан профильными ведомствами. После окончательной проработки законодательная инициатива будет рассмотрена комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Ранее Пискарев обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить информацию о причастности ряда заведений в Москве к сбору средств для финансирования украинских боевиков.

Москва, Андрей Дорофеев

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