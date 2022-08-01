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Понедельник, 1 августа 2022, 14:17 мск

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Зашли в болото: подмосковные полицейские вывели из леса заблудившихся женщин

Полицейские в Подмосковье помогли выбраться из леса двум заблудившимся женщинам. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«В дежурную часть ОМВД России по г.о. Лотошино поступило сообщение от оператора Единой дежурно-диспетчерской службы 112 о том, что две женщины не могут самостоятельно выйти из лесного массива вблизи деревни Чапаево. Незамедлительно на поиски потерявшихся женщин оперативным дежурным ОМВД был направлен экипаж патрульно-постовой службы полиции. Прибывшие на место сотрудники полиции, пообщавшись с мужем одной из потерявшихся женщин, узнали, что его жена вместе с соседкой по даче пошли в лес собирать чернику. Через два часа мужчина приехал их забирать, но, созвонившись с ними, узнал, что они не могут самостоятельно выйти из леса и вокруг них болото», – говорится в сообщении.

Полицейские созвонились с женщинами и попросили выслать на мобильный телефон свое местоположение. Получив геолокацию, правоохранители отправились на поиски по координатам.

В течение часа они обнаружили женщин и доставили их к служебному автомобилю. Женщины в медицинской и иной помощи не нуждалась.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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