«Станет намного удобнее»: политолог поддержал поправки в закон о рекламе

Прекрасным законопроектом, который сделает работу более удобной, назвал поправки в закон о рекламе по созданию единого оператора цифровых рекламных конструкций политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, полной чушью являются прогнозы о создании государственного монополиста в сфере наружной рекламы и интернет-объявлений.

«Прекрасный законопроект, который уже успели охаять после первого чтения то ли не вникая в суть, то ли наоборот по заказу мелких рекламных лавочников», – отметил Мартынов в своем Telegram-канале.

Политолог обратил внимание, что все страны мира «принимают меры по защите данных пользователей и мониторингу цифрового контента». «В русле этой тенденции следует и Россия. Именно так следует расценивать инициативу о создании в стране единого оператора цифровой наружной рекламы», – пояснил он.

«У законопроекта, который уже прошел первое чтение в Госдуме, есть еще один положительный момент. Сейчас большая часть рынка пользуется заграничным софтом. Думаю, не нужно объяснять, чем это может быть чревато в нынешней ситуации. А с принятием поправок система рекламного вещания станет полностью отечественной, причем единый оператор будет предоставлять ее бесплатно», – полагает Мартынов.

Кроме того, политолог отметил, что с введением единого оператора появятся понятные, прозрачные правила на этом рынке. «И рекламодатели, и остальные владельцы медиа-экранов, и местные власти будут работать по понятным и прозрачным правилам. Для них ничего не изменится, разве что размещать рекламу теперь станет намного удобнее», – считает он.

При этом в комментарии РИА «Новый День» Мартынов назвал «полной чушью» разговоры о том, что после второго чтения законопроекта единый оператор будет переведен в государственный статус, а руководить им будет назначен Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что 15 июля президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Рогозина с поста главы «Роскосмоса», на котором он находился с 2018 года.

В этот же день депутаты Госдумы вернулись с каникул и на внеочередном заседании приняли в первом чтении поправки в закон о рекламе. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» высказались против документа, назвав его позором для Госдумы.

Законопроект внес на рассмотрение депутат от «Единой России» Артем Кирьянов 13 июля. Он, в частности, вводит единого коммерческого оператора всех цифровых рекламных конструкций. Им может стать российская системообразующая организация в рекламном бизнесе, имеющая собственные цифровые конструкции на объектах транспортной инфраструктуры.

Кроме того, 9 из 11 членов ассоциации операторов наружной рекламы подписали резолюцию против принятых в первом чтении поправок. В документе, в частности, отмечено, что законопроект способствует уничтожению рынка, повышает уязвимость информационной безопасности, делает отрасль инвестиционно-непривлекательной. Кроме того, в настоящее время отсутствует запрос на соответствующий закон и со стороны отрасли, и со стороны государства.

В России условиям, оговоренным в законопроекте, соответствует одна компания – Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называют депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева.

Москва, Мария Соколова

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