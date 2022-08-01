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Понедельник, 1 августа 2022, 17:16 мск

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Подмосковные врачи удалили мужчине гигантский тромб

Врачи в Подмосковье удалили тромб из бедренной вены пациента. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным областного минздрава, в Долгопрудненскую больницу бригадой «скорой помощи» был доставлен 68-летний мужчина. Ранее, во время УЗИ, у него был выявлен тромбоз верхней части бедренной вены. Учитывая возраст пациента и опасность ситуации, угрожавшей жизни, пациент тут же был госпитализирован.

«В стационаре мы провели дополнительное обследование, в результате которого было выявлено увеличение тромба. Мы приняли решение об экстренной операции. Через небольшой прокол в паху из вены пациента извлекли гигантский тромб, длина которого составляла 12 сантиметров. Основная часть тромба не крепилась к стенкам кровеносной магистрали, но свободно болталась там, собирая на себя дополнительные осадочные тромбоциты. Операция длилась чуть больше часа», – рассказал сосудистый хирург, заведующий вторым хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

После операции пациент находился под наблюдением врачей в стационаре ещё несколько дней. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное, он выписан из больницы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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