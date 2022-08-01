Маленький, но вредный: клещи напали почти на 10 тысяч человек в Подмосковье

Почти 10 тысяч человек стали жертвами нападения клещей в Подмосковье. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

«По состоянию на 28.07.2022 года медицинскими организациями Московской области зарегистрировано 9950 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, в том числе 3117 среди детей. За аналогичный период 2021 года зарегистрировано 9654 случаев присасывания, в ом числе 2483 среди детей», – говорится в сообщении службы.

При проведении лабораторных исследований 2765 клещей в 13,4 % случаев выявлено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в 1,4% случаев возбудитель гранулоцитарного анаплазмоз человека и 0,2% случаев выявлен возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека.

За шесть месяцев текущего года зарегистрировано 97 случаев болезни Лайма, в том числе 6 детей, что выше аналогичного периода прошлого года, когда было зарегистрировано 26 случаев.

На территории Московской области зарегистрировано два завозных случая клещевого вирусного энцефалита. Присасывания произошли на территориях Алтайского края и Кировской области.

Вакцинировано против клещей 8297 человек, в том числе 2731 ребенок.

В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проведены акарицидные обработки на территории площадью 4302,8 га. Всего в текущем году планируется обработать территории площадью 3800 га, в том числе 1700 га на территории летних оздоровительных учреждений.

Москва, Андрей Дорофеев

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