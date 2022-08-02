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Вторник, 2 августа 2022, 11:43 мск

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Любители кикшеринга проехали по Подмосковью почти 5 млн километров

Арендаторы электросамокатов с марта проехали в Подмосковье почти 5 млн километров. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, где проанализировали темпы развития кикшеринга.

«Сервис по-прежнему набирает обороты: им с начала сезона (с марта по июль) в этом году воспользовались более 1,2 млн раз, проехав почти 5 млн км. За это время электросамокаты стали полноценным микротранспортом для коротких внутригородских поездок в Красногорске, Химках и Реутове. Люберцы, кстати, тоже не отстают», – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

В минтрансе также отметили, что средняя продолжительность аренды электросамокатов составляет 20 минут, средняя дистанция, которую проезжают за это время – 4 км. При этом в Домодедово был зафиксирован рекорд дальности поездки за одну аренду – 48,1 км.

Всего в Подмосковье сдается в аренду около 10 тысяч самокатов. Для них создано более 6,3 тысяч парковок.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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