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Вторник, 2 августа 2022, 14:16 мск

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Тысячи тонн лома: Мострансавто сдало в утиль более 400 автобусов

Акционерное общество «Мострансавто» сдало на утилизацию около 420 списанных автобусов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мострансавто сдало на утилизацию около 420 устаревших автобусов различной вместимости и марок, в том числе ЛиАЗ, ПАЗ, MAN, общим весом более 3,7 тыс тонн. В ближайшее время компания планирует передать для ликвидации и переработки еще 121 транспортное средство», – говорится в сообщении.

По условиям контракта, заключенного с профильной организацией, последняя вывозит с территории филиалов автобусы, ресурс службы которых исчерпан, а затем перерабатывает и утилизирует их.

«Мы передаем на переработку транспортные средства, не соответствующие актуальным экологическим требованиям, а также современным стандартам безопасности и комфорта. Это помогает высвободить площади для размещения активного автопарка в филиалах и пополнить бюджет компании за счет сдачи металлолома. Кроме того, предприятие экономит деньги: после утилизации автобусы снимаются с учета в УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, и мы прекращаем платить на эти ТС ежегодный транспортный налог», – рассказали в пресс-службе АО «Мострансавто».

В минтрансе добавили, что в августе этого года компания проведет открытые онлайн-аукционы по продаже выведенных из интенсивной эксплуатации ликвидных транспортных средств. Линейный автопарк Мострансавто насчитывает около четырех тысяч транспортных средств, обслуживающих свыше 1,2 тыс городских, пригородных и междугородних маршрутов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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