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Вторник, 2 августа 2022, 18:03 мск

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Не открыли дверь: более 46 тысяч квартир в Подмосковье занесены в очередь на отключение газа

Более 46 тысяч квартир Подмосковья числятся в очереди на отключение газа. Об этом сообщила пресс-служба главного управления «Государственная жилищная инспекция» Московской области.

«К 1 августа Госжилинспекция Подмосковья подтвердила факты отказа в допуске для техобслуживания газового оборудования в 46 тысяч 204 квартиры 49 городских округов. Все это – претенденты на отключение газа в случае, если дополнительные обходы сотрудниками муниципальных администраций, управляющих компаний, спецорганизаций и Госжилинспекции не принесут результатов», – говорится в сообщении.

Наибольшее число нарушителей оказалось в Богородском (8061), Мытищах (4071), Королеве (3982), Кашире (3541) и Электростали (3309). Более двух тысяч очередников на отключение подтвердили в Щелкове (2062). Также в первой десятке адреса Серпухова (1756); Люберец (1749); Наро-Фоминского (1748) и Химок (1 744).

«На данный момент из 113 тысяч неблагополучных адресов, заведенных в качестве заявок в ЕДС, мы отработали 85%. Квартиры с подтвержденными отказами в допуске – первоочередники на отключение. Как показал июль, с газом шутить никто не намерен, и если безопасность людей потребует, услуга будет приостановлена», – резюмировала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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