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Четверг, 4 августа 2022, 10:26 мск

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«Оранжевый» уровень опасности: сильная жара ожидается в столичном регионе

Безветренно и очень жарко будет сегодня днем в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«4 августа переменная облачность, без осадков. Днем в Москве 29-31°, по области 27-32°. Ветер восточной четверти 4-9 м/с», – говорится в прогностическом бюллетене.

При этом на прогностической карте Гидрометцентра столица отмечена оранжевым цветом – «Погода опасна». «Очень высокая температура. В дневные часы сильная жара с температурой 30-33°С», – сказано в метеопредупреждении.

Аналогичная погода ожидается в регионе и в пятницу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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