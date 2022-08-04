Более сотни подмосковных перевозчиков будут раздавать пассажирам воду во время жары

В Подмосковье в связи с наступлением жары организована раздача воды пассажирам общественного транспорта. К акции подключились более сотни перевозчиков региона, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для обеспечения безопасного и комфортного проезда пассажирам более 100 подмосковных перевозчиков общественного транспорта будут раздавать прохладную воду всем желающим в автобусах, на остановках, на ж/д и автостанциях, вокзалах. Два крупных перевозчика Подмосковья «Ранд Транс» и «Домтрансавто» уже начали раздавать воду на маршрутах №60, 65 в Электростали и на маршрутах №1, 9, 21 в Лобне. Так, за сегодняшний день всего раздали свыше 700 бутылок воды», – говорится в сообщении ведомства.

Также воду будут раздавать сотрудники ЦППК и МТППК на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савёловском, Ленинградском железнодорожных вокзалах и на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

На этой неделе в Московский регион пришел новый атлантический циклон «Фрида», из-за которого температура выросла до 30−32°С. Ожидается, что предстоящие выходные станут одними из самых жарких за летние месяцы.

Ранее в Подмосковье в жаркие дни перевозчики раздали порядка 17 тысяч литров воды.

Москва, Андрей Дорофеев

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