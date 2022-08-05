Под надзором нейросети в Подмосковье число нарушений атрибутики такси снизилось вдвое

Число нарушений стандартов оформления автомобилей такси снизилось в Подмосковье вдвое, благодаря использованию нейросети. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Благодаря внедрению нейросети, которая круглосуточно в автоматическом режиме распознает автомобили такси на соответствие атрибутике, число нарушений сократилось на 54%. Кроме того, с помощью нейросети число отказов в выдаче разрешений по причине несоответствия цветовой гамме сократилось на 15%. В прошлом году в Подмосковье искусственный интеллект начал распознавать автомобили такси на соответствие цвета кузова, наличие шашечного пояса, оранжевого фонаря на крыше, желтых светоотражающих полос посередине и серых полос внизу. При отсутствии или повреждении атрибутики таксомоторным компаниям выдается предписание, и в случае нарушения требований разрешение такси аннулируют», – сообщил первый заместитель министра транспорта Московской области Евгений Аптекин на Х Международном Евразийском форуме «ТАКСИ».

По его словам, минтранс Подмосковья планирует использовать искусственный интеллект при предоставлении госуслуги по выдаче разрешений такси, что позволит минимизировать участие человека в этом процессе.

На данный момент в Московской области работает порядка 93 тыс. такси по выданным разрешениям, при этом перевозки осуществляют 38,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В Подмосковье среди регионов самый большой автопарк такси и число таксомоторных компаний.

Москва, Андрей Дорофеев

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