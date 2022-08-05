К воскресенью станет легче: в выходные в столичном регионе дожди собьют жару

В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье сухую и жаркую погоду сменит дождливая. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в субботу в регионе сохранится жара.

«6 августа. Переменная облачность. Ночью без осадков, температура в Москве 16-18° (в центре 20-22°), по области 13-18°, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Днем преимущественно без осадков, температура в Москве 31-33° (сильная жара), по области 28-33°, ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с», – говорится в прогностическомм бюллетене.

В воскресенье, 7 августа, ночью ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура в Москве 17-19° (в центре города 21-23°), по области 14-19°, ветер южный 5-10 м/с.

Днем будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах ожидаются грозы, град. Температура в Москве опустится до 26-28°, по области до 23-28° (на востоке до 32°), ветер западной четверти 6-11 м/с, при грозе с порывами 15-20 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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