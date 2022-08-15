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Понедельник, 15 августа 2022, 13:43 мск

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«Субтропический гребень»: жара продержится в столичном регионе до конца недели

Сохранение жаркой погоды прогнозируется в ближайшие дни в Москве и Подмосковье. Как сообщил Гидрометцентр России, к концу недели температура воздуха в столичном регионе слегка снизится, но останется выше климатической нормы.

«Жаркая погода на значительной части Европейской России, в том числе в столичном регионе, связана с распространением субтропического гребня с Иранского нагорья. Антициклон, который соответствует ему у земли будет медленно перемещаться на восток, у к концу недели наметится небольшой спад жары и с приближением фронтальных разделов с юга увеличение вероятности кратковременных дождей», – говорится в сообщении метеорологов.

Во вторник и среду в Москве ожидается 29-32°, по области 27-32°. В четверг, 18 августа, в Москве воздух прогреется до 28-30°, по области до 26-31°. В Подмосковье местами могут пройти локальные небольшие кратковременные дожди. В пятницу и субботу, 19-20 августа, прогнозируются местами небольшие кратковременные дожди и по области, и по Москве. Температура воздуха составит 24-29°.

«В течение всей недели очень теплыми будут ночи. Значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 5°», – добавили в Гидрометцентре.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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