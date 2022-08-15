Экстренное вмешательство: врачи в Подмосковье удалили беременной огромную гематому в мозгу

Подмосковные медики спасли жизнь беременной женщине с огромной внутримозговой гематомой. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным минздрава, в Красногорскую больницу поступила женщина на 31 неделе беременности с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Помимо этого, у пациентки были глубокое оглушение, утрата речи и паралич мышц правой половины тела. Диагностика подтвердила острое нарушение мозгового кровообращения с формированием внутримозговой гематомы объемом 65 мл.

«Потребовалось экстренное нейрохирургическое вмешательство, которое было сопряжено с рисками по беременности. После консилиума врачей с участием врачей акушеров-гинекологов и специалистов МОНИИАГ пациентке было решено провести костно-пластическую трепанацию черепа. Операция была проведена успешно и внутримозговая гематома удалена. Нам удалось спасти пациентку и сохранить жизнь ребенку, не прибегнув к экстренным преждевременным родам», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Красногорской больницы Николай Карпов.

В пресс-службе министерства добавили, что на данный момент женщина чувствует себя хорошо. К пациентке вернулась речь, а сознание восстановилось. Она продолжает находиться под наблюдением врачей стационара.

Москва, Андрей Дорофеев

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