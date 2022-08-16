«Рокировка»: сотрудники подмосковного СИЗО проведут долгие годы в колонии

Павлово-Посадский городской суд вынес обвинительные приговоры бывшему временно исполняющему обязанности начальника подмосковного СИЗО-11 и бывшему старшему оперуполномоченному того же учреждения за совершение коррупционных преступлений. Как сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ, фигуранты получали взятки от арестованных.

«Так, в сентябре-октябре 2017 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем вымогательства сотрудники получили от следственно-арестованного через посредника взятки в виде денег в размере 242 тыс рублей и 150 тыс рублей за улучшение условий содержания под стражей. Кроме того, в феврале-марте 2018 года оперуполномоченный получил взятки от следственно-арестованных в общей сумме 500 тыс рублей также за улучшение условий содержания», – говорится в сообщении ведомства.

Экс-руководителю СИЗО назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев, а бывшему старшему оперуполномоченному – 10 лет. Оба они будут отбывать наказание в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

«Расследование уголовного дела представляло собой особую сложность, обусловленную тем, что преступления совершены в условиях неочевидности, а также тем, что проведен большой объем следственных действий на территории нескольких субъектов Российской Федерации», – добавили в Следкомитете.

По данным ведомства, посредник к настоящему времени уже осужден.

Москва, Андрей Дорофеев

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