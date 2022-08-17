Гигантскую кисту объемом 27 литров удалили подмосковные врачи

В подмосковной Коломне врачи удалили пожилой пациентке кисту объемом 27 литров. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сильные боли заставили 68-летнюю женщину обратиться за помощью В Коломенскую областную больницу пациентку заставили обратиться сильные боли. При осмотре врачи заметили сильно увеличенный живот. По словам пациентки, он рос в течение четырёх месяцев. Специалисты сделали женщине УЗИ и увидели гигантское новообразование жидкостной структуры. Чтобы узнать его точное место расположения, пришлось сделать магнитно-резонансную томографию. Оказалось, что опухоль была в левой части брюшной полости и сдавливала все органы справа.

«Только во время операции удалось установить, что гигантское жидкостное образование исходит из левой почки, поэтому в операционную в экстренном порядке был вызван уролог. Операция длилась три часа. К сожалению, почку спасти не удалось, её пришлось удалить вместе с опухолью. Также пришлось удалить и селезёнку, поскольку опухоль была так тесно к ней припаяна, что отделить её без травмирования органа было невозможно. После завершения операции мы с коллегами оценили масштабы образования: его объём составил 27 литров», – сказал врач-хирург хирургического отделения Коломенской областной больницы Дмитрий Егоров.

Гигантское новообразование оказалось доброкачественной кистой, которая из-за размеров стала опасной для жизни женщины.

Пациентку уже выписали под амбулаторное наблюдение. По результатам анализов правая почка полностью справляется с работой. Теперь женщине нужно регулярно сдавать анализ крови и внимательно следить за здоровьем.

Москва, Андрей Дорофеев

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