Случай с рукодельницей: подмосковные врачи вытащили из желудка женщины булавку

Врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова В. Н. оказали помощь 30-летней пациентке, вытащив из ее желудка булавку. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как пояснили в минздраве, женщина занималась шитьем, и, как многие рукодельницы, для удобства держала портновские булавки в зубах, но одну из них случайно проглотила.

«Если вы проглотили иглу, нужно как можно меньше менять положение тела, чтобы предотвратить ее перемещение. Категорически противопоказаны любые резкие движения и наклоны, приём пищи и жидкости. Лучше всего аккуратно лечь на левый бок и в таком положении дожидаться приезда врачей. Наша пациентка так и поступила. В приёмном отделении была выполнена серия обзорных рентгенограмм грудной клетки и живота, на одной из которых удалось визуализировать булавку, располагавшуюся в желудке по большой кривизне. По счастливой случайности она не воткнулась во время движения в мягкие ткани пищевода и глотки», – рассказал заведующий эндоскопическим отделением Дмитрий Александровский.

Ситуация осложнялась тем, что перед инцидентом женщина плотно позавтракала сырниками и булавка с белой головкой терялась в желудке на фоне пищи.

«Мы достали булавку при помощи эндоскопа. Нам потребовалось около часа, чтобы при помощи специального зажима для извлечения инородных тел «поймать» злополучную булавку и достать, не повредив при этом желудок и стенки пищевода», – добавил врач.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана. В минздраве подчеркнули, что в случае попадания инородного тела в организм, нельзя пытаться вытащить его самостоятельно. Необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Москва, Андрей Дорофеев

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