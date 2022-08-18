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Суббота, 20 августа 2022, 10:57 мск

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Прохлады не будет: жара сохранится в московском регионе и на следующей неделе

Жаркая погода сохранится в столичном регионе, как минимум, до середины следующей недели. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«В период с 18 по 24 августа 2022 г. на территории Центрального федерального округа, в том числе в Москве и Московской области, в связи с длительным влиянием антициклона ожидается сохранение жаркой погоды. Температура воздуха будет превышать климатическую норму на 4-7°», – говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье с 19 по 21 августа ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Преобладающая температура ночью 14-17°, в центре города 17-20°, днем в Москве 25-27°, по области 23-28°. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

В период 22-24 августа ожидается погода без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В связи с длительным периодом сухой и жаркой погоды на большей части Центрального федерального округа будет постепенно возрастать класс пожарной опасности. На территории Московской области с 19 по 22 августа ожидается высокий (четвертый) класс пожарной опасности, на юго-востоке области – чрезвычайный (пятый) класс.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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