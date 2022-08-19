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Суббота, 20 августа 2022, 10:58 мск

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Подозрительная плёнка: спецсуда брошены на ликвидацию загрязнения Москвы-реки

Фото: ГУП «Мосводосток»

Коммунальный флот столицы ведет работы по ликвидации загрязнения Москвы-реки в Южном административном округе. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Два специализированных судна ГУП «Мосводосток» ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Автозаводского моста. Суда МС-1 и «Сетунь» обрабатывают водную гладь на участке от Крутицкой набережной до Автозаводского моста специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения», – говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на поверхности реки в районе Автозаводского моста появилась масляная пленка.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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