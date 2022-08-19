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Суббота, 20 августа 2022, 07:51 мск

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Подмосковное минэкологии отреагировало: туристам закроют доступ к уникальному заповедному озеру

Министерство экологии Московской области направило администрации городского округа Шатура предостережение о недопустимости нарушения режима особой охраны в заказнике «Озеро Белое Бардуковской группы озер и окружающий лесной массив». Это стало результатом проверки, проведенной по обращению местных жителей, сообщила пресс-служба минэкологии.

«Проверка показала, что обеспокоенность жителей обоснована, – сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. – Вблизи озера Белое периодически возникают несанкционированные туристские биваки, проводятся массовые мероприятия. Отдыхающие разводят костры, паркуют в береговой зоне автомобили, оставляют навалы бытового мусора. Это вредит уникальному водоему. Озеро Белое – один из немногих в Подмосковье так называемых олиготрофных водоемов – глубоких, с чистой водой и низкой биологической продуктивностью. Только здесь встречается редчайшее растение – полушник озерный, занесенный в Красную книгу региона».

В направленном администрации Шатуры предостережении минэкологии предлагает ограничить въезд в ООПТ, запретить проведение массовых мероприятий и вывезти мусор из прибрежной зоны.

Фирсов добавил, что несколько лет назад инспекторы эконадзора уже наводили на этой территории порядок, когда жители пожаловались на работу мини-рынка, развернутого для обслуживания отдыхающих. По итогам проверки три индивидуальных предпринимателя и торговая компания были привлечены к административной ответственности.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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