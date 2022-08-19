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Суббота, 20 августа 2022, 07:51 мск

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С зарядками для электросамокатов: на МЦК появятся двухэтажные вагоны

Столичный метрополитен совместно с РЖД разрабатывает техзадание на двухэтажные вагоны для осуществления перевозок по Московскому центральному кольцу. Об этом сообщила сегодня пресс-служба подземки.

«Пассажиров МЦК становится все больше, поэтому вместе с РЖД мы прорабатываем техническое задание для двухэтажного поезда. Похожих таких для внутренних городских поездок на короткие расстояния в нашей стране нет», – заявили в пресс-службе.

Как сообщается, пока рано говорить о внешнем виде вагонов. «Точно знаем, что внутри сделают: велокрепления, места для маломобильных пассажиров, зарядки для телефонов, туалеты. Из нового – беспроводные зарядки и зарядки для электросамокатов», – уточнили в столичном метрополитене.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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