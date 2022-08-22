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Понедельник, 22 августа 2022, 14:02 мск

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Чрезвычайная опасность: повышенная угроза пожаров сохранится в Подмосковье до пятницы

До 25 августа в Подмосковье будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 23 по 25 августа местами по Московской области сохраниться чрезвычайная пожароопасность (5 класс)», – говорится экстренном предупреждении, распространенном ведомством.

Спасатели советуют гражданам ограничить выходы на природу, не разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев, не бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок и не сжигать в лесу и на торфяниках мусор.

Как сообщает Гидрометцентр России, до 25 августа включительно в столице и Подмосковье воздух днем будет прогреваться до 33 градусов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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