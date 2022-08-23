Обнуляла вклады: в Подмосковье сотрудница банка задержана за мошенничество

Сотрудница банка задержана в подмосковном Дмитрове по обвинению в мошенничестве со счетами клиентов. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По имеющейся информации, женщина обслуживала клиентов при оформлении вкладов в банке на крупные суммы и заключала с ними договоры от имени кредитной организации. Затем, имея доступ к телекоммуникационным средствам компании, она переводила деньги вкладчиков без их ведома на другие счета, после чего обналичивала», – пояснила официальный представитель МВД.

Через некоторое время граждане обнаруживали в приложении мобильного банка, что все их сбережения пропали со счетов, и обращались в полицию.

По словам Волк, следователем СУ УМВД России по Дмитровскому городскому округу возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница была задержана.

«Установлено, что от ее действий пострадали девять граждан. Общая сумма похищенных средств составляет около 10 миллионов рублей», – добавила Волк.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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