российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 августа 2022, 16:22 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Опасная травма: подмосковные офтальмологи спасли зрение пациенту с проволокой в глазу

Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского (МОНИКИ) спасли зрение пациенту с полуторасантиметровым обрезком проволоки в глазном яблоке. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

На момент поступления в отделение офтальмологии травма привела практически к полной потере зрения, у пациента сохранилось только светоощущение, то есть он воспринимал свет и его яркость.

«Это очень опасная травма, которая может привезти к полной потере зрения. При проникающем ранении глазного яблока повреждаются роговица, склера, наружная оболочка и глубжележащие структуры. Именно поэтому своевременное обращение и диагностика крайне важны. Пациенту мы провели 2 операции: в 1-й день удалили инородное тело и ушили рану, а во 2-й – удалили катаракту, после чего зрение улучшилось и больной начал различать предметы. В дальнейшем мы планируем имплантировать ему хрусталик, что поможет восстановить зрение», – рассказала врач-офтальмолог МОНИКИ им. Владимирского Татьяна Белова.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. Следующие полгода он будет наблюдаться у офтальмологов, после чего ему выполнят операцию по замене хрусталика.

В областном минздраве напомнили о важности соблюдении техники безопасности для тех, кто работает на производствах, строительных объектах и других объектах повышенной травмоопасности.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

Опрокинувшаяся детская горка задавила ребенка в Дмитрове / Опасная беспечность: 170 человек погибли в Подмосковье на ж/д путях с начала года / Обнуляла вклады: в Подмосковье сотрудница банка задержана за мошенничество / Дымить будет долго: пожары охватили в Рязанской области более 180 га / Вывесить влажную марлю на окнах: врач рассказала о способах борьбы со смогом / Найден в Армавире: один из напавших на врачей в Балашихе пытался сбежать от следствия / Чрезвычайная опасность: повышенная угроза пожаров сохранится в Подмосковье до пятницы / 56 лет на страже общака: жителя Подмосковья будут судить за принадлежность к числу «воров в законе»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Россия, Подмосковье,