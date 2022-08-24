«Оранжевый» уровень пожарной опасности объявлен в столичном регионе на двое суток. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

В соответствии с прогностической картой, составленной специалистами центра, до вечера 25 августа в Москве и Подмосковье будет действовать четвертый, а местами пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности. Кроме того «оранжевый» уровень объявлен в столице и в связи с очень высокой температурой воздуха.

Сегодня и в четверг в столичном регионе температура будет подниматься до 33 градусов. Осадков не ожидается. Ветер 24 августа 6-11 метров в секунду, в следующие сутки 5-10 метров в секунду.

Москва, Андрей Дорофеев

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