Собрал «мозаику»: подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего 34 магнитных шарика

Врачи Раменской больницы скорой помощи спасли полуторагодовалого ребенка, который наглотался магнитных шариков от детской мозаики. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что в приемное отделение мальчик поступил в тяжелом состоянии, у него была высокая температура, выраженная слабость и беспокойство. По словам родителей, ребенок мог проглотить два магнитных шарика. После проведения обзорной рентгенографии органов брюшной полости специалисты обнаружили, что ребенок успел проглотить 34 магнита.

«Операция была выполнена в экстренном порядке. В ходе хирургического вмешательства было выявлено восемь перфоративных отверстий тонкого кишечника – соединившись между собой, шарики спровоцировали разрывы органа. 31 магнит был извлечен из тонкого кишечника, а три – из желудка, при помощи эндоскопического оборудования. Все отверстия были ушиты. К сожалению, из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью – через четверо суток от начала заболевания у пациента развился инфекционно-токсический шок. Силами санитарной авиации малыша перевели в реанимационное отделение Московского областного центра охраны материнства и детства, где были продолжены лечебно-реабилитационные мероприятия», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением, кандидат медицинских наук Владимир Хабалов.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан.

Медики отметили, что неодимовые магниты могут представлять серьезную опасность для детей из-за мощности притяжения. Поэтому родителям следует с особым вниманием и ответственностью подходить к выбору игрушек.

Москва, Андрей Дорофеев

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