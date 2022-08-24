российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 августа 2022, 16:58 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Собрал «мозаику»: подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего 34 магнитных шарика

Врачи Раменской больницы скорой помощи спасли полуторагодовалого ребенка, который наглотался магнитных шариков от детской мозаики. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что в приемное отделение мальчик поступил в тяжелом состоянии, у него была высокая температура, выраженная слабость и беспокойство. По словам родителей, ребенок мог проглотить два магнитных шарика. После проведения обзорной рентгенографии органов брюшной полости специалисты обнаружили, что ребенок успел проглотить 34 магнита.

«Операция была выполнена в экстренном порядке. В ходе хирургического вмешательства было выявлено восемь перфоративных отверстий тонкого кишечника – соединившись между собой, шарики спровоцировали разрывы органа. 31 магнит был извлечен из тонкого кишечника, а три – из желудка, при помощи эндоскопического оборудования. Все отверстия были ушиты. К сожалению, из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью – через четверо суток от начала заболевания у пациента развился инфекционно-токсический шок. Силами санитарной авиации малыша перевели в реанимационное отделение Московского областного центра охраны материнства и детства, где были продолжены лечебно-реабилитационные мероприятия», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением, кандидат медицинских наук Владимир Хабалов.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан.

Медики отметили, что неодимовые магниты могут представлять серьезную опасность для детей из-за мощности притяжения. Поэтому родителям следует с особым вниманием и ответственностью подходить к выбору игрушек.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

Резкий выброс пламени: восемь спецмашин столицы пострадали при тушении пожара под Рязанью / «Оранжевый» уровень пожарной опасности объявлен в столичном регионе на двое суток / Дебош во время пожара: трое зевак напали на полицейских в Мытищах / Вымогали деньги: трое уроженцев Средней Азии похитили жителя Подмосковья / Опасная травма: подмосковные офтальмологи спасли зрение пациенту с проволокой в глазу / Опрокинувшаяся детская горка задавила ребенка в Дмитрове / Опасная беспечность: 170 человек погибли в Подмосковье на ж/д путях с начала года / Обнуляла вклады: в Подмосковье сотрудница банка задержана за мошенничество

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия, Подмосковье,