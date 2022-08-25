Опасный период: более 10 га лесов выгорело за сутки в Подмосковье

Более 10 гектаров лесных угодий выгорело за минувшие сутки в Подмосковье. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

«В среду на землях лесного фонда Московской области ликвидировано 16 возгораний на общей площади 10,14 га. Самыми сложными возгораниями стали три пожара из четырех ликвидированных в Ногинском лесничестве. Возгорания произошли недалеко друг от друга, площади их ликвидации составили 0,6 га, 1,5 га и 4,5 га. Два последних – вблизи населенного пункта Бисерово. К вечеру открытое горение было ликвидировано. Но ночные температуры остаются высокими, почва не успевает остывать. С самого утра на месте вчерашних пожаров уже работают наши специалисты. Осуществляется проливка тлеющей древесины и подстилки», – рассказал заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

В свою очередь, глава Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов сообщил, что в среду возгорания были зафиксированы в следующих лесничествах: в Ногинском – 4 пожара, Виноградовском – 1 пожар, Луховицком – 1 пожар, Московском учебно-опытном – 2 пожара, Клинском – 1 пожар, Егорьевском – 2 пожара, Орехово-Зуевском – 2 пожара и Истринском – 3 пожара.

«Все силы и средства пожаротушения в повышенной готовности. Обстановка остается сложной. Напоминаю жителям и гостям региона, что до 28 августа в лесах области введено ограничение на пребывание в лесах и въезда в них транспортных средств. Эта мера позволит снизить риски возгораний», – добавил Баженов.

Москва, Андрей Дорофеев

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