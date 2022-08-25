Глубокий вдох: подмосковные врачи извлекли из легкого пациентки фрагменты зубного протеза

Врачи Долгопрудненской больницы извлекли из лёгкого пациентки фрагменты зубного протеза. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, в больницу обратилась 56-летняя женщина с жалобами на сухой кашель, одышку, кровохарканье, повышение температуры, а также боли в грудной клетке справа при кашле. В результате проведенной диагностики у пациентки выявили доброкачественное образование в правом легком и уплотнение его нижней доли.

«После этого пациентке была назначена диагностическая видеобронхоскопия, проведенная под наркозом, во время которой обнаружена обструкция, то есть непроходимость, правого бронха. Она возникла из-за застрявших там отломков зубных протезов, которые мы благополучно извлекли», – рассказал заведующий эндоскопическим отделением Долгопрудненской больницы Михаил Завьялов.

Как отметили в минздраве, на данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

Москва, Андрей Дорофеев

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