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Вторник, 30 августа 2022, 15:59 мск

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Полиция экстренно закрыла одну из станций московского метро

На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро по требованию правоохранителей временно закрыта станция «Владыкино». Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Станция «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе дептранса добавили, что поезда метро проезжают эту станцию без остановки.

По сообщениям очевидцев, в районе станции находятся пожарные, а также сотрудники «скорой помощи» и аварийных служб города.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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