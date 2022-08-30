Аномальная жара: почти две сотни лесных пожаров произошло за месяц в Подмосковье

В течение августа в Подмосковье было ликвидировано почти две сотни лесных пожаров. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

«За август ликвидировано 189 лесных пожаров на площади 140,88 га», – говорится в сообщении ведомства.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, это 67% от общего количества пожаров, произошедших в регионе за весь текущий год.

«Для сравнения: за аналогичный период прошлого года ликвидировано всего 16 пожаров на площади 3,81 га. По данным синоптиков, этот август стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, побит даже рекорд 2010 года, который считался аномально теплым. Но благодаря своевременно обводненным торфяникам и ежегодно проводимым противопожарным мероприятиям 2010 год в регионе не повторится», – пояснил он.

Как уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, за прошлые сутки ликвидировано семь возгораний на землях лесного фонда на общей площади 5,06 га. «Наши сотрудники тушили пожары в Орехово-Зуевском, Ногинском, Егорьевском, Шатурском лесничествах, а также лесничестве Русский лес», – сказал он.

Москва, Андрей Дорофеев

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