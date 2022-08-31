Производитель моющих средств загрязнил в Подмосковье земли на 20 млн рублей

Министерство экологии и природопользования Московской области направило в суд исковое заявление о возмещении ущерба от загрязнения сточными водами участка земель в городском округе Шатура. Нарушение произошло по вине компании «Синтезпав», производящей моющие средства в городе Рошаль, сообщает пресс-служба минэкологии.

«О нарушении в министерство сообщили из администрации Шатуры, – рассказал глава министерства Тихон Фирсов. – В ходе проверки установлено, что на территории предприятия был вырыт канал, по которому сточные воды, в том числе и неочищенные, сбрасывались на почву. Экспертиза показала, что в почве содержатся повышенные концентрации железа и хрома. Общая площадь загрязнения составила почти 9 тысяч квадратных метров».

Как выяснилось, правообладателем загрязненного участка является компания «Уника», также производящая поверхностно-активные вещества. Рассчитанный ущерб почвам составил 19,8 млн рублей. Поскольку собственник земель несет ответственность за их экологическое состояние и целевое использование, ущерб предъявлен к возмещению обоим компаниям, добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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