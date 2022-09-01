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Четверг, 1 сентября 2022, 14:14 мск

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Подмосковный суд обязал страховщиков заплатить за гибель лося под колесами авто

Фото – pixabay.com

Сергиево-Посадский городской суд удовлетворил исковые требования межрайонной природоохранной прокуратуры о возмещении ущерба охотничьим ресурсам, нанесенного в результате гибели лося под колесами автомобиля. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

«ДТП произошло на автодороге Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, – рассказал глава минэкологии Тихон Фирсов. – Гражданка на легковом автомобиле совершила наезд на лося, этот факт был зафиксирован сотрудниками ОГИБДДД УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу. Иск о возмещении ущерба в сумме 80 тысяч рублей был подан в отношении страховой компании, выдавшей женщине полис ОСАГО. Суд вынес решение в пользу прокуратуры и минэкологии».

Фирсов добавил, что накануне министерство направило в прокуратуру материалы по аналогичному ДТП, случившемуся в Раменском округе. Гражданин, следовавший в легковом автомобиле по трассе А-107 также, по неосторожности, совершил наезд на лося, животное скончалось.

«Мы очень просим автолюбителей быть внимательнее на дороге, ведь страховые компании могут возместить ущерб, но гибель каждого животного невосполнима», – заключил глава минэкологии.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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