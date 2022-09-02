Врачи Подмосковья спасли женщину, у которой в печени лопнула киста с паразитами

Врачи Химкинской больницы спасли женщину, у которой начался перитонит, вызванный разрывом кисты с червями-паразитами. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Во время обследования поступившей в больницу 37-летней пациентки выяснилось, что причиной перитонита является прорвавшаяся в брюшную полость паразитарная эхиноккоковая киста.

«Это такой большой пузырь с толстыми стенками, внутри которого живет ленточный червь-паразит – эхинококк. Этот паразит поражает домашних животных, чаще всего собак. Человек – это промежуточный хозяин для эхиноккока. Паразит попадает в организм человека с плохо помытыми овощами и фруктами или при непосредственном контакте с животным. Сначала личинки попадают в желудок, а затем всасываются в кровь и проникают в легкие либо в печень человека», – отметили в минздраве.

Как установили врачи, у пациентки в обеих долях печени имелись две кисты размером более 15 см в диаметре. В результате разрыва одной из них паразит оказался в брюшной полости.

«К нам поступила женщина с тошнотой и болью в животе, преимущественно, в верхних отделах. На фоне терапии болевой синдром не купировался. Было выполнено УЗИ брюшной полости, КТ органов брюшной полости. В результате обследования было зафиксировано два кистозных образования в левой и правой долях печени. Пациентка была экстренно прооперирована. Выполнена лапаротомия, обе кисты удалены», – рассказал хирург Химкинской областной больницы Ильгар Абдуллаев.

Операция прошла успешно. В настоящий момент пациентка выписана из больницы под наблюдение врача по месту жительства, добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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