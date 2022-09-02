Заморозки ожидаются в Подмосковье в ближайшие три дня

В ближайшие дни в Подмосковье ожидаются местами заморозки. Об этом предупредила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 3 по 5 сентября в ночные и утренние часы местами по Московской области ожидаются заморозки с температурой -2-0° С», – говорится в экстренном предупреждении ведомства.

Спасатели отметили, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности.

«В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур – цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений», – добавили в областном главке МЧС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, 3 сентября в московском регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура в Москве 4-6°, по области 1-6°, местами слабые заморозки до -1°, ветер западный 2-7 м/с. Днем в Москве 15-17°, по области 13-18°, ветер западный 6-11 м/с.

4 сентября основные показатели погоды останутся такими же. В понедельник, 5 сентября, ночью будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура в Москве 4-6°, по области 1-6°, ветер северо-западный 2-7 м/с. Днем облачно, небольшой дождь, температура в Москве 12-14°, по области 10-15°. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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