Мужчина распылил слезоточивый газ в вагоне и на станции столичного метро

Полиция задержала нетрезвого молодого человека, который распылил слезоточивый газ в вагоне метро, а затем и на станции «Выставочная» в столице. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В ночное время в вагоне электропоезда, следовавшего по Большой кольцевой линии метро, гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне малозначительного повода распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо 29-летнему пассажиру. После чего он вышел вслед за ним на станции «Выставочная» и стал преследовать. Однако, потеряв мужчину из виду, он перепутал его с другим человеком и распылил в его сторону содержимое баллончика», – говорится в сообщении ведомства.

Полицейские, охранявшие порядок на станции, задержали злоумышленника на месте происшествия. Им оказался 29-летний приезжий мужчина. Гражданин был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По словам задержанного, причиной агрессии в отношении первого потерпевшего стало то, что последний не подсказал ему нажать на кнопку для открытия дверей на станции.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 и статьёй 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также насильственные действия, причинившие физическую боль). Дела соединены в одно производство. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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