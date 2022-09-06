Подмосковные врачи пришили мужчине палец, оторванный при прыжке через забор

Врачи Красногорской больницы прооперировали мужчину, оторвавшему себе палец при неудачном прыжке. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В Красногорскую больницу поступил 34-летний мужчина с травматической ампутацией пальца. С собой у пациента был упакованный для транспортировки по всем правилам палец: пакет с чистым льдом, в нем – пакет с водой, в котором третий пакет, где находился палец в марлевой салфетке», – говорится в сообщении ведомства.

По словам пациента, травму он получил, когда перепрыгивал через забор и зацепился кольцом за сетку.

«Мы провели операцию в два этапа: сначала ортопедический и после микрохирургический. На первом этапе пациенту провели остеотомию и закрепили палец в функционально выгодном положении с помощью спиц, на втором – под микроскопом сшили вены, артерии и нервы. Нам повезло, что дефект артерии был незначительным, и это позволило не брать дополнительные сосудистые вставки, а сшить артерию конец-в-конец в штатном режиме», – рассказал врач-травматолог-ортопед, хирург Герман Англичанинов.

По его словам, операция длилась 5 часов. В результате палец прижился, чему способствовала правильная транспортировка ампутированной конечности.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. В дальнейшем он продолжит лечение под наблюдением врачей.

Москва, Андрей Дорофеев

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