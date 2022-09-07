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Среда, 7 сентября 2022, 17:22 мск

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Мировые цены на нефть упали ниже $90 за баррель

Сегодня мировые цены на нефть ускорили падение до 3%, в результате чего стоимость «черного золота» марки Brent опустилась ниже $90 за баррель впервые с февраля, передает «Прайм» со ссылкой на данные биржевых торгов.

Как отмечается, американская нефть марки WTI продается дешевле $85 за баррель впервые с января. По состоянию на 16.19 мск, цена ноябрьских фьючерсов Brent опустилась до $89,89 за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI до $83,88.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Цены на нефть

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