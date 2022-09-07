Поставляемое Киеву западное вооружение Эрдоган назвал металлоломом

Металлоломом назвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вооружение, которое западные страны поставляют на Украину. Как сообщает ТАСС, об этом турецкий лидер заявил сегодня в Белграде на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

«Они говорят, что отправляют вооружение на Украину. Какой бы металлолом у них ни был, они его отправляют на Украину», – сказал турецкий президент.

Эрдоган также предположил, что в конфликте на Украине никто не победит. «Можно ли сказать, что в этой войне будет победитель? Победителей не будет, но будет много проигравших», – полагает он.

Ранее сегодня он также заявил, что Россия – не та страна, которую можно недооценивать. По его словам, РФ будет использовать все средства в случае нападения на нее.

Москва, Андрей Дорофеев

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