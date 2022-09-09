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Пятница, 9 сентября 2022, 17:28 мск

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В выходные на территории столичного региона слегка потеплеет

В предстоящие выходные на территории Москвы и Подмосковья будет относительно тепло и сухо, однако по ночам возможны заморозки. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, 10 сентября в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью в Москве 0-2°, в центре 4-6°, по области 0-5°, местами заморозки до -2°. Днем в Москве 15-17°, по области 12-17°. Ветер слабый.

11 сентября станет на один градус теплее. Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура ночью в Москве 1-3°, в центре 5-7°, по области 0-5°, местами заморозки до -2°. Днем в Москве 16-18°, по области 13-18°. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный 5-10 м/с.

Сегодня в столице воздух прогрелся до 12°.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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