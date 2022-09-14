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Среда, 14 сентября 2022, 11:26 мск

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В московском метро к ноябрю заменят все турникеты

В столичном метро к началу ноября все турникеты будут принимать оплату банковскими картами. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

«К ноябрю обновим все турникеты метро – они смогут принимать банковские карты. В сентябре заменим 1000 штук на станциях Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской и Сокольнической линий», – сообщили на предприятии.

В пресс-службе подземки отметили, что на новых турникетах створки открываются вдвое быстрее при оплате банковской картой, и в трое – при использовании Face Pay.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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