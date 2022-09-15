Крупную партию фальшивых долларов пытались сбыть в Подмосковье

Подмосковные полицейские задержали троих мужчин, пытавшихся сбыть крупную партию фальшивых долларов. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области пресечен канал сбыта фальшивых долларов США. Полицейские установили, что несколько злоумышленников осуществляют продажу валюты по курсу значительно ниже биржевого. Оперативники приобрели у них десять стодолларовых купюр и направили их на исследование. Эксперты подтвердили, что это подделка», – рассказала Волк.

Получив подтверждение противоправного характера деятельности фигурантов, оперативники задержали их возле торгового центра в момент реализации крупной партии фальшивой валюты. У подозреваемых было изъято 100 поддельных стодолларовых купюр. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий был задержан их сообщник, у которого обнаружено 19 аналогичных банкнот.

Следователем межмуниципального управления МВД России «Люберецкое» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ. Всё изъятое направлено на экспертизу. Фигуранты заключены под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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