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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:26 мск

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Подмосковным садоводам разрешили самим определять, что будет расти на их участках

Подмосковные депутаты внесли изменения в закон «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», смягчив требования к содержанию зелёных насаждений на садовых участках. Соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания Мособлдумы, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«В соответствии с принятыми изменениями уточняется, что садоводам и владельцам частных участков не нужно будет получать разрешение на высадку зеленых насаждений. Кроме этого, при вырубке плодовых и декоративных деревьев и кустарников на своих участках не нужно будет получать порубочный билет», – отметили в пресс-службе.

Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый пояснил, к властям региона поступало большое количество обращений от жителей о том, что в законодательстве прописаны излишние требования к зелёным насаждениям, которые находятся на землях огородничества, садоводства и индивидуального жилищного строительства.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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