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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:26 мск

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Власти Подмосковья планируют компенсировать семьям погибших военнослужащих расходы на газификацию

Мособлдума приняла сегодня в первом чтении законопроект, предусматривающий расширение перечня категорий граждан, которые могут рассчитывать на финансовую поддержку при газификации индивидуальных жилых домов. Как сообщила пресс-служба регионального парламента, нововведения будут касаться семей погибших военнослужащих.

«Очень важно поддерживать семьи, которые остались без своих героев. Наш долг – оказывать им помощь, понимая, как тяжело потерять родных и близких и остаться с бытовыми проблемами один на один. Законопроект в ближайшее время будет доработан и в самое короткое время принят в третьем, окончательном, чтении», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Предполагается, что при газификации домовладения выплату будут предоставлять семьям военнослужащих, погибших или умерших при участии в боевых действиях на территории Афганистана, Северного Кавказа, Южной Осетии, Абхазии, Сирии, ЛНР, ДНР и Украины.

Дополнительная мера соцподдержки предусматривает оплату стоимости газового оборудования, но не более 80 085 рублей, а также 100-процентную оплату выполненных работ по газификации домовладения, подключения его к сетям газораспределения, разработки проектной документации, монтажа внутридомового газового оборудования и пусконаладочных работ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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