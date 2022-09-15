Подмосковные врачи собрали пациенту разбитую лобную кость без единого шрама на лице

Подмосковные врачи провели пациенту сложную операцию по восстановлении целостности передней стенки лобной пазухи, не оставив шрамов на лице. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным минздрава, в Мытищинскую больницу поступил 20-летний мужчина, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия. Проведенная диагностика выявила перелом передней стенки лобной пазухи.

«В срочном порядке была проведена реконструкция передней стенки с использованием титановых имплантов. Доступ к пазухам спланирован таким образом, чтобы все шрамы были скрыты под волосами, при этом на лице не было выполнено ни одного разреза», – рассказал челюстно-лицевой хирург Илья Давыдов.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан, отметили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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