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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:27 мск

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Подмосковные врачи собрали пациенту разбитую лобную кость без единого шрама на лице

Фото – пресс-служба минздрава Московской области

Подмосковные врачи провели пациенту сложную операцию по восстановлении целостности передней стенки лобной пазухи, не оставив шрамов на лице. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным минздрава, в Мытищинскую больницу поступил 20-летний мужчина, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия. Проведенная диагностика выявила перелом передней стенки лобной пазухи.

«В срочном порядке была проведена реконструкция передней стенки с использованием титановых имплантов. Доступ к пазухам спланирован таким образом, чтобы все шрамы были скрыты под волосами, при этом на лице не было выполнено ни одного разреза», – рассказал челюстно-лицевой хирург Илья Давыдов.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан, отметили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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