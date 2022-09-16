Иностранец зарубил в Подмосковье напарника по коливингу

В Коломенском городском округе правоохранители задержали 52-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

«По данным следствия, 13 сентября 2022 года в квартире, расположенной в с. Редькино Коломенского городского округа было обнаружено тело мужчины с телесными повреждения в виде резаной раны в области шеи. В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативных мероприятий была установлена причастность к убийству соседа погибшего, с которым он вместе арендовал квартиру. Между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого подозреваемый нанес своему соседу удар топором. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

После произошедшего подозреваемый уехал в Уфу, предварительно избавившись от орудия преступления. Однако правоохранители установили его местонахождения и задержали.

Следователями и криминалистами проведён осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, допрошены свидетели, назначены судебно-медицинская, биологическая, психолого-психиатрическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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