В Подмосковье резко увеличилось число мошенничеств и других преступлений в IT- сфере

Число мошенничеств и преступлений в сфере информационных технологий существенно увеличилось с начала года в Подмосковье. Об этом сообщила сегодня пресс-служба региональной прокуратуры.

«Количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, увеличилось на 17,3% (с 8 563 до 10 047). В области совершено 8 886 мошенничеств (+32,6%)», – говорится в сообщении ведомства.

При этом число других преступлений снизилось. В частности, в Подмосковье было совершено 15 772 кражи (-3,6%), в том числе 888 квартирных краж (-3,7%), 370 краж автомобилей (-35,4%), 1 922 кражи с банковского счета или в отношении электронных денежных средств (-12,4%), 981 грабеж (-15,6%).

По данным надзорного ведомства, всего за восемь месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 50 229 преступлений, что на 0,4% превышает показатели аналогичного прошлогоднего периода.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»